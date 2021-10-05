Гвоздева сказала, что если хочешь остаться с человеком в хорошим отношениях, не нужно мешать ему врать.

Украинская хореограф Илона Гвоздева в своем инста-блоге написала пост, в котором рассказала о своем отношении к двуличным людям.

"Хотите оставаться с людьми в хороших отношениях - не мешайте им врать. После услышанного и увиденного так и хочется многим подарить открытку: "двуличность не значит многогранность"! Никогда не тратьте время на объяснения - люди все равно услышат то, что хотят услышать! Боятся нужно тех, кто постоянно хвалит вас - лесть первая маска зависти", - написала Гвоздева.

Также она добавила, что иногда нужно быть ядовитой, чтобы люди тебя не "сожрали". По ее словам, сегодня дефицит искренности, порядочности и доброты.

Читайте такжеБритни Спирс и Сэм Асгари планируют пожениться до конца года - СМИ"Все, что говорят обо мне за моей спиной, слушает только моя жопа", - добавила хореограф.

Напомним, в пятом эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева поссорилась с Екатериной Кухар. Судьи обменялись колкими фразами после выступления каратиста Станислава Горуны.

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Автор: Диана Могилевич