Фронтмен группы "Антитела" сказал, что понимает "фундамент" многих людей.

Солист украинской группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что в Украине есть много людей, которым не нравится война, и они делают все, чтобы в их жизнь она не пришла.

Если надо - они сбегут, а потом вернутся, будут возмущаться и высказывать критику, поделился мнением артист во время интервью "РБК-Украина". "...Я понимаю нутро - базовый фундамент многих людей. И да, есть огромное количество людей, которые пятое колесо к телеге. Война им не нравится, они не хотят туда вникать и будут делать все, чтобы она не пришла в их жизнь", - сказал певец.

Тополя добавил, что этих людей кто-то воспитывал, в них кто-то заложил такие принципы. "...Наверное, это родители. То вопрос тогда к ним", - добавил солист группы.

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Тарас Тополя ушел на фронт в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину. Артист был парамедиком - оказывал помощь раненым украинским воинам.

Стоит отметить, что сейчас в Украине продолжается мобилизация 2023. Президент Владимир Зеленский говорил, что военные хотят дополнительно мобилизовать до 500 тысяч украинцев. В частности, новые воины нужны для того, чтобы провести ротацию бойцов, которые уже длительное время находятся на фронте.

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