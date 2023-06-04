Артистка вдруг вспомнила, что Киев - это ее родной город.

Певица Наташа Королева, которая родилась и выросла в Киеве, но уехала в Россию строить свою карьеру, дала росСМИ интервью, где высказалась о своей малой родине. Путинистка призналась, что по Киеву скучает, но посетить его не может. Во-первых, она внесена в санкционный список за поддержку кровавой кремлевской политики, а во-вторых, она заявила, что туда и сама не хочет ехать.

"К сожалению, я давно уже не въездная в Киев, потому что давно меня закрыли, первую. Я представляла угрозу, наверное, своими хорошими добрыми песнями. Они не могли понять в какой статус артиста меня записывать - русская артистка или своя? Была дилемма, но в итоге решили закрыть, причем жестко - на пять лет", - заявила Королева.

Она добавила, что скучает по родному городу. Сейчас у Королевой есть возможность переехать в США, где живет ее мать, но та ограничивается лишь кратковременными поездками к родительнице - заявляет, что не чувствует себя "как дома", хотя на самом деле причина кроется в том, что россиянам нигде не рады.

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"Приезжаю в гости с удовольствием, но на какое-то время. Дальше не могу, не мое", - сказала Наташа.

Отметим, еще одной причиной, которая держит Королеву в России, является ее муж Тарзан. Он не так давно заявил, что сам бы пошел на войну, чтобы убивать мирных украинцев, но с тех пор так и не мобилизовался - лишь решил возглавить "диванные войска" - то и делает, что пишет в своем блоге пропагандистские речевки.

За это Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана, - ред) попал в санкционный список 119 россиян, которым запрещен въезд в Украину. Также на территории нашей страны запрещены любые культурные продукты, которые были созданы с участием путинистов.

Наташа Королева показала свою истинную позицию по войне в Украине

После начала полномасштабной войны в Украине Королева долго молчала, а позднее выступила на концерте в РФ с шоу-балетом, одетом в цветах российского флага. В своем блоге и на выступлениях она воспевает действия российской власти, а также подыгрывает кремлевской пропаганде.

При этом ходят слухи, что мама певицы выступает против войны в Украине, из-за чего поссорилась со своим зятем.

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