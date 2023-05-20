Певица Наташа Королева, которая предала Украину, умолчав о войне, сейчас живет в России. Она уже не так часто выступает, поскольку сфера шоу-бизнеса, как и многие другие, на территории страны-агрессора стала не такой актуальной, как полтора года назад.
Артистка время от времени радует фанатов публикациями в своем блоге. Сейчас Королева показала фото, вероятно, из личного архива. На снимке лицо певицы идеально гладкое - без морщин и прочих возрастных изменений.
Фанаты "взбунтовались". Они обвинили жену Тарзана в том, что она пытается казаться лучше, выкладывая снимки, которые были пропущены через фотошоп. Есть и те, кто отметил, что без руки хирурга лицо Наташи Королевой не было бы таким гладким и сияющим.
Реакция соцсетей
- "Наташа что, решила вспомнить какой была 30 лет назад? Понятно же, что это не сегодняшнее фото"
- "Кажется, ты уже давно так не выглядишь"
- "Наташа, не пытайся казаться моложе! Стареть нужно с гордостью, а не с позором!"
- "Что это такое? Неужели она сейчас так выглядит? Нет, конечно. Это фотошоп какой-то!"
- "Наташка явно перестаралась с обработкой"
Напомним, Наташа Королева показала свою истинную позицию по войне в Украине.