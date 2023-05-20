Артистка решила скрыть возрастные перемены в своей внешности, но фанаты не оценили.

Певица Наташа Королева, которая предала Украину, умолчав о войне, сейчас живет в России. Она уже не так часто выступает, поскольку сфера шоу-бизнеса, как и многие другие, на территории страны-агрессора стала не такой актуальной, как полтора года назад.

Артистка время от времени радует фанатов публикациями в своем блоге. Сейчас Королева показала фото, вероятно, из личного архива. На снимке лицо певицы идеально гладкое - без морщин и прочих возрастных изменений.

Фанаты "взбунтовались". Они обвинили жену Тарзана в том, что она пытается казаться лучше, выкладывая снимки, которые были пропущены через фотошоп. Есть и те, кто отметил, что без руки хирурга лицо Наташи Королевой не было бы таким гладким и сияющим.

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Реакция соцсетей

"Наташа что, решила вспомнить какой была 30 лет назад? Понятно же, что это не сегодняшнее фото"

"Кажется, ты уже давно так не выглядишь"

"Наташа, не пытайся казаться моложе! Стареть нужно с гордостью, а не с позором!"

"Что это такое? Неужели она сейчас так выглядит? Нет, конечно. Это фотошоп какой-то!"

"Наташка явно перестаралась с обработкой"

Напомним, Наташа Королева показала свою истинную позицию по войне в Украине.

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