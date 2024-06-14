Задолженность блогерши достигла 11 миллионов рублей.

Налоговая служба в России заблокировала счета известной блогерши и фанатки Путина Насти Ивлеевой. Налоговые долги россиянки составляют более 11,3 миллиона рублей.

Экс-ведущая "Орла и решки", которая отпраздновала день рождения на Донбассе, пока никак не комментировала блокировку счетов. Как пишут пропагандистские СМИ, доступ к средствам Ивлеевой ограничили сегодня, 14 июня. В сообщениях говорится, что налоговики призвали блогершу немедленно погасить штрафы, однако она не сделала этого.

Более того, если она не погасит задолженность в ближайшее время, то ей грозит запрет выезда за границу. Кроме того, у Насти есть еще два штрафа на сумму в 3 тысячи рублей за неуплату налогов.

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Служба заинтересовалась "павшей" звездой после ее скандальной "голой" вечеринки, которую она устроила в конце 2023 года. Из-за этого Ивлеева попала под культуру "отмены" в РФ, от нее отказались рекламодатели, а друзья предали ее. После скандала оккупационные власти серьезно занялись анализом деятельности блогерши. Налоговики обнаружили, что она задолжала в период с 2020 по 2023 годы более 137 миллионов рублей.

Также российские СМИ указывают, что до этого Настю оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Тогда путинистка решила устроить "публичное раскаяние". Она выражала свою любовь к Путину и России, а также извинялась за то, что, мол, когда гибнут мужчины на войне, она устраивает вечеринки. Настя даже обратилась за помощью к Богу и часто ходила в церковь. По ее словам, именно храм помог ей пережить сложный период.

А потом россиянка ездила в оккупированную Донецкую область, чем пыталась замылить глаза россиянами после скандала. Однако ничто из этого не помогло экс-ведущей и теперь она может остаться в нищете.

Напомним, ранее украинский продюсер пригрозила судом Ивлеевой из-за шоу "Орел и решка".

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