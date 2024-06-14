Настя Ивлеева может остаться без денег / Скриншот Instagram

Налоговая служба в России заблокировала счета известной блогерши и фанатки Путина Насти Ивлеевой. Налоговые долги россиянки составляют более 11,3 миллиона рублей.

Экс-ведущая "Орла и решки", которая отпраздновала день рождения на Донбассе, пока никак не комментировала блокировку счетов. Как пишут пропагандистские СМИ, доступ к средствам Ивлеевой ограничили сегодня, 14 июня. В сообщениях говорится, что налоговики призвали блогершу немедленно погасить штрафы, однако она не сделала этого.

Более того, если она не погасит задолженность в ближайшее время, то ей грозит запрет выезда за границу. Кроме того, у Насти есть еще два штрафа на сумму в 3 тысячи рублей за неуплату налогов.

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Служба заинтересовалась "павшей" звездой после ее скандальной "голой" вечеринки, которую она устроила в конце 2023 года. Из-за этого Ивлеева попала под культуру "отмены" в РФ, от нее отказались рекламодатели, а друзья предали ее. После скандала оккупационные власти серьезно занялись анализом деятельности блогерши. Налоговики обнаружили, что она задолжала в период с 2020 по 2023 годы более 137 миллионов рублей.

Настя Ивлеева / Скриншот Instagram

Также российские СМИ указывают, что до этого Настю оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Тогда путинистка решила устроить "публичное раскаяние". Она выражала свою любовь к Путину и России, а также извинялась за то, что, мол, когда гибнут мужчины на войне, она устраивает вечеринки. Настя даже обратилась за помощью к Богу и часто ходила в церковь. По ее словам, именно храм помог ей пережить сложный период.

А потом россиянка ездила в оккупированную Донецкую область, чем пыталась замылить глаза россиянами после скандала. Однако ничто из этого не помогло экс-ведущей и теперь она может остаться в нищете.

Напомним, ранее украинский продюсер пригрозила судом Ивлеевой из-за шоу "Орел и решка".

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