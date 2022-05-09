Петросян поддерживает путинский режим.

Российский юморист Евгений Петросян защитил комика Максима Галкина, который в первые дни войны в Украине уехал с семьей в Израиль.

В своем Instagram Петросян написал, что выезд Галкина из страны - не потеря. Также он вспомнил об Иване Урганте. По его словам, Урганта и вовсе нельзя назвать комиком и у него есть информация, что он уже вернулся в Россию.

"Во-первых, уехало полтора юмориста. Не знаю, можно ли Урганта назвать юмористом? Он вообще-то шоумен. Слово юморист все-таки ассоциируется с другими людьми. Говорят, кстати, что он уже вернулся. Один Галкин за границей. Ну и что теперь?", - написал Петросян.

Отметим, сам Евгений Петросян остался в России. Более того, он поддерживает режим Кремля. Ранее он и вовсе навестил оккупантов в госпитале. Кроме того, Петросян говорил о готовности ехать воевать в Украину за Россию.

"Когда я узнал о "спецоперации", немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов", - заявил Петросян.

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