По словам артиста, он не уделял должного внимания Примадонне.

Российский певец Филипп Киркоров впервые рассказал о причинах расставания с Аллой Пугачевой.

В одном из интервью российскому изданию он рассказал, что не уделял должного внимания такой женщине, как Примадонна. Да и к тому же он сам познакомил ее с молодым комиком Максимом Галкиным, которому удалось завоевать сердце Пугачевой.

Путинист Киркоров признался, что не держит обиду на Галкина. По его словам, все это было к лучшему.

"Я не уделял такой роскошной женщине должного внимания, а вместо этого строил карьеру и заигрался в звездность", - сказал Киркоров.

Отметим, для Аллы Пугачевой брак с Филиппом Киркоровым стал четвертым. Они были женаты в период с 15 марта 1994 года по ноябрь 2005 года. Общих детей у них нет.

После разрыва с Киркоровым Примадонна вышла замуж за Максима Галкина, с которым воспитывает двойняшек Лизу и Гарри от суррогатной матери.

Напомним, ранее Максим Галкин трогательно признался в любви Пугачевой.

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