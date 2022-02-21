Телеведущий вызвал шквал эмоций у поклонников.

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон опубликовал в своем инста-блоге черно-белый снимок, на котором предстал в костюме и со строгим выражением лица.

"Пусть тревога уйдет", - подписал фото Гордон.

Поклонники сразу же принялись засыпать ведущего комплиментами, так как им очень понравилось его новое фото. А также буквально за час они поставили более 12 тысяч лайков.

"Вы очень классный", "Классное фото", "Сразу ушла (тревога, - УНИАН)", "Я люблю вас", "Легенда", "Звучит как установка", "Крепкий орешек", "Вы обладаете мощным спокойствием и чувствуете направление. Сила с вами, сила ведёт вас, потому все делаете гениально и блестяще", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее жена Дмитрия Гордона - Алеся Бацман - рассказала о начале их романа.

Вас также могут заинтересовать новости: