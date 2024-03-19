Он не мог к ним приехать.

Украинский певец Андрей Кравченко, которого сравнивают по внешности и голосу с Олегом Винником, рассказал о своих родителях, которые пережили оккупацию.

Кравченко вспомнил первые дни войны. В то время он очень волновался за родных, ведь не мог им помочь.

"Мои родители были в Черниговской области в оккупации и колонны танков проезжали каждый день и заходили эти русские... А я, как старший сын, не мог попасть к родителям, хотя душа болела. Я должен быть первым защитником для своей семьи, но не мог попасть", - рассказал Андрей в интервью для ТСН.ua.

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Однако эти страшные события стали толчком к началу его музыкальной карьеры. Кстати, первую песню тогда помогла написать мама, с которой была возможность хоть иногда созваниваться.

"Она позвонила и говорит: "Андрей, записывай быстренько слова песни, потому что связь исчезает". И она мне надиктовала первые строки, адресованные ее внукам. Я сразу подхватил ту песню, потому что подумал, может, уже и не услышу никого, надо писать", - добавил певец.

Но несмотря на свою певческую карьеру, Андрей думает и о возможной мобилизации. Поэтому рассказал о таких своих навыках:

"Я военный психолог. Я уже забыл, что это такое, но морально обеспечиваю сейчас и военных, и гражданских, и больше делаю, чем я сделал бы в армии. Но если мне придется, то я готов на все 100%".

Напомним, ранее актер Иван Блиндар признался, готов ли пойти в ВСУ.

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