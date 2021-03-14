Примадонна с супругом позировала на вечеринке в честь именинницы.

Ведущая шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева закатила бурную вечеринку в честь 30-летия, на которую пришла и певица Алла Пугачева со своим супругом Максимом Галкиным.

Читайте такжеПугачева вернулась к старому образу и рассорила сеть (фото)Соответствующие снимки опубликованы в Instagram мужа Аллы Борисовны.

Мероприятие прошло в стиле кибер-барокко. 71-летняя Примадонна пришла на вечеринку в эффектной шляпке, черной прозрачной тунике и мини-шортах. На Максиме был костюм, похожий на рицарский.

Дружба Ивлеевой и Примадонны: что известно

Анастасия Ивлеева давно знакома с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Ранее ведущая сняла для своего YouTube-канала предновогодний ролик с Примадонной и ее мужем, побывав в их загородном замке.

Кроме того, ранее Ивлеева называла Примадонну своим "творческим ориентиром".

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Автор: Ольга Робейко