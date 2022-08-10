Пока Галкин в отъезде, Пугачева и дети по нему скучают.

Российская певица Алла Пугачева посвятила видео своему супругу Максиму Галкину, который скучает по ней и детям, пока находится в отъезде.

Известно, что Галкин уехал в Таллин, где у него должен состояться концерт. Часть вырученных денег он направит на помощь украинским беженцам.

А в это время Примадонна с двойняшками Лизой и Гарри решила прогуляться по набережной. Они записали главе семейству милое видео, чтобы он не переживал за них.

"Когда папа в отъезде, он переживает за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо", - подписала видео Алла Борисовна.

Напомним, ранее Максим Галкин показал Аллу Пугачеву 20 лет назад на романтическом снимке из личного архива.

"Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф (имя сейчас выпало из головы – простите). Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал, а уже скучаю", – подписал Галкин фото.

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