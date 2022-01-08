Поклонники звездной пары сразу заметили, что Галкин заявился в гости один.

Впервые за несколько лет российский шоумен Максим Галкин пришел на празднование Рождества к друзьям без своей звездной супруги Аллы Пугачевой.

Снимками со встречи этого светлого праздника на своей странице в Instagram в "историях" поделилась давняя подруга Примадонны Ида Достман.

Читайте такжеГалкин и Пугачева украсили свой замок к Новому году: появилось праздничное видеоНа кадрах предстали многие известные личности, а вот Аллы Борисовны здесь не было. В сети это сразу же заметили и начали писать в комментариях:

"Максим Галкин красавчик, только жаль, что без Аллы Борисовны";

"А Алла где?";

"Максим без Аллочки, Юдашкина одна. Некомплект!";

"Жаль, что Аллы Борисовны впервые не видно".

"Рождество в чудесном доме друзей! Идочка, Алик Достман, спасибо вам большое за тепло, добрые слова, роскошный стол, веселье, фейерверк! Пусть весь год будет таким насыщенным, шумным, красивым и добрым!" - написала присутствовавшая на празднике актриса Олеся Судзиловская.

Ранее Алла Пугачева вышла в свет в чулках и мини - она повергла всех в шок. Примадонна пришла в таком наряде на день рождения своей подруги Иды Достман.

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