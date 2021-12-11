В таком "луке" знаменитость заявилась на день рождения своей подруги.

Алла Пугачева в последнее время радует своих поклонников радикальными преображениями: ее чувству стиля и стройности могут позавидовать даже молоденькие девушки.

Читайте такжеВалерия Леонтьева засняли после тяжелых операций (фото)В этот раз поводом для обсуждения стало опубликованное супругом Примадонны Максимом Галкиным фото. "Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!" - написал муж знаменитости в Instagram.

В кадре Алла Борисовна предстала в весьма смелом образе - в кожаном мини-платье под пояс и с открытыми плечами, высоких сапогах-трубах и в колготах-чулках. Последний штрих, согласитесь, очень дерзкий.

Дополнила "лук" Пугачева распущенными кудрявыми волосами с челкой, неброским макияжем с акцентом на глаза. "Женщину, которая поет" сразу осыпали комплиментами, восхитившись ее внешним видом. Некоторые пользователи сети были шокированы столь смелым образом: "Ого, это очень смело!".

Отметим, что Примадонна пришла в таком наряде на день рождения своей подруги Иды Достман.

Напомним, Пугачевой - 72 года, но, несмотря на свой возраст, она выглядит прекрасно. Многие СМИ пишут, что от прежней Аллы Борисовны почти ничего не осталось, а ее внешность - результат пластических операций и "уколов красоты".

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Автор: Виолетта Орлова