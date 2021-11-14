Певица выступала против отношений Орбакайте и Авраама Руссо.

Российская певица Алла Пугачева не дала своей дочери Кристине Орбакайте закрутить роман с известным артистом Авраамом Руссо. Примадонна боялась третьей беременности своей наследницы и даже задействовала связи.

Об этом Руссо признался в эфире российского шоу "Секрет на миллион".

Орбакайте и Руссо создали успешный дуэт, в 2000-х годах они выпустили несколько хитов и были на волне славы. В то время Пугачева сильно переживала о будущем дочери и выступила против ее романа с артистом. По словам самого певца, между ним и Орбакайте действительно могли зародиться романтические чувства, но он решил не портить рабочие отношения.

Пугачева же все равно не унималась. Она сильно боялась третьей беременности Орбакайте, опыт ее прошлых отношений показывал - расставаться с мужчинами без скандалов и дрязг удается не всегда. Ради спасения будущего своей дочери Пугачева даже обращалась к российскому продюсеру Иосифу Пригожину, который на тот момент сотрудничал с Руссо.

"Пугачева звала к себе Пригожина... Переживала, чтоб не закончилось все третьим ребенком. Я бы не сказал, что были только рабочие отношения. Мы до сих пор дружим. Если бы я был хитрым человеком, я бы воспользовался моментом. Но я относился к Кристине очень хорошо... Со всех сторон этот союз выглядел выгодным. Но если бы не пошел этот роман, это бы испортило все", признался певец.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова