Известный российский пародист Максим Галкин взбудоражил сеть, опубликовав фото со своей звездной супругой Аллой Пугачевой.
Снимок артист разместил на своей странице в Instagram.
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В кадре улыбающийся Галкин сидит рядом в супругой, лицо которой спрятано под красной вуалью в горошек.
И тут в комментариях понеслось: подписчики разделились на два лагеря - одни хвалят пару и осыпают ее комплиментами, другие же называют Примадонну "мумией", "Кощеем" и "бабулей".
"Красивые", "Она вообще не стареет", "О, и Алла туда же - губы наколола", "Везет мумию на показ", - пишут в комментариях.
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