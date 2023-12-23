Один из режиссеров рассказал, как певица "вырвала каблук" на сцене, и зрители, были в восторге.

В сети всплыл ранее неизвестный случай, который в свое время якобы помог раскрыться российской певице Алле Пугачевой. О нем рассказал театральный режиссер, педагог по актерскому мастерству и сценическому движению Игорь Афончиков, пишут росСМИ.

"Алла Борисовна Пугачева, которую сделал ее муж Стефанович, рассказала мне свой интересный случай. Она была достаточно средней и никакой певицей. У нее были задатки, но никак не могли раскрыться", - заявил он.

По его словам, однажды она вышла на сцену петь "Арлекино" в новых туфлях на 12-сантиметровом каблуке, которые стоили тогда очень дорого - 120 рублей.

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"Это очень дорого, вся зарплата. Во время выступления ее каблук застрял в щели, и на протяжении всей песни она пыталась достать этот каблук. Ей было очень жалко туфли, но по итогу она вырвала каблук руками, а люди аплодировали стоя и кричали еще двадцать минут, чтобы она вышла на бис! Почему? Потому что совпал ее трагизм с туфлями с исполнением песни. Люди почувствовали эмоции и чувства Пугачевой", - решил режиссер.

По его мнению, именно после этого Пугачева поняла, чего хотят люди, когда она на сцене:

"Ей этот случай помог раскрыться и стать той артисткой, которой она сейчас является".

Напомним, ранее УНИАН писал, как пьяный Максим Галкин публично разнес бывшего мужа Пугачевой.

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