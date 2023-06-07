Поклонники пришли в ужас от его поведения.

Психолог Роман Свечкоренко после участия в шоу "Холостячка 2" со Златой Огневич таки нашел свою любовь. Он уже сделал предложение младшей на 10 лет девушке Валерии.

В Instagram они выглядят счастливой парой, которая доказывает, что возраст - не помеха здоровым и гармоничным отношениям. Однако, как заметили поклонники из их интервью для YouTube-канала "Скоро буду", в их паре не все так гладко и красиво, как может показаться на первый взгляд.

Пользователи сети заметили надменное поведение Свечкоренко в адрес избранницы. Во время интервью он назвал ее "этим человеком", а не любимой или девушкой.

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Кроме того, Роман постоянно перебивал свою возлюбленную и рассказывал о ее проблемах. А вот о себе старался не упоминать.

Также поклонники пары отметили, что Свечкоренко "затюкал" Валерию - она без его одобрения якобы и слова сказать не может.

Что пишут пользователи сети

"Душный и незамолкающий Рома, затюканная, но очень красивая Лера"

"Казались такой клевой парой, а в интервью стало видно много вещей, которые я бы не хотела видеть в своих отношениях"

"Многовато Ромы. Он все решает и говорит за Леру, а она и привыкла - смотрит на него в ожидании его мысли. Выглядит как наивная девушка, видящая их отношения через розовые очки. Им обоим удобно так, пока"

"Хотелось больше услышать Леру, у парня рот не закрывается. Смотришь на них вместе и понимаешь, что инста - это классная картинка и все"

"Какой он душный, капец. Терпения и выдержки его девушке"

Личная жизнь Романа Свечкоренко

Роман Свечкоренко уже был женат. От первого брака у него есть дочь. Позже он решил вновь устроить свою личную жизнь, придя на проект "Холостячка". Однако Злата Огневич не выбрала его.

После шоу он познакомился с Валерией. Они быстро начали жить вместе, а позже Роман сделал ей предложение. Пара готовится к свадьбе.

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