Наталья Холоденко отметила, что супруги толком не могут выговаривать слова.

Украинский психолог Наталья Холоденко после просмотра видеообращений супруги нардепа Виктора Медведчука - Оксаны Марченко - сделала вывод, что экс-телеведущая могла употреблять наркотические вещества.

Она отметила, что супруги могут уже достаточно длительное время употреблять наркотики. На эту указывает их неспособность нормально произносить слова.

"Они не могут произнести слова. У них, как у старичков нет зубов и они не могут произнести. Это признак наркоты. Наркота, которую они принимали систематически. Причем, серьезная, на высоком уровне", – сказала Холоденко в своем Instagram.

Также Холоденко пошутила о внешнем виде Марченко. По ее словам, пластический хирург оказался патриотом Украины, поэтому изуродовал ее лицо.

Напомним, "новое" лицо Оксаны Марченко шокировало украинцев. Пользователи сети заявили, что она переборщила с пластическими операциями.

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