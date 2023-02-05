17-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - опубликовала фото из Лондона, где она сидит в одном из заведений и ест десерт в виде мужского полового органа.
Несмотря на то, что девушка попыталась изобразить на фото то, чем занимаются российские оккупанты в свободное время, пользователи сети обрушились на нее с критикой.
Они обвинили дочь певицы в отсутствии воспитания, а кто-то просто написал, что ее поведение - это ужас.
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Как отреагировали фолловеры
- "Очень неприятная девушка"
- "Просто ужас, отсутствие воспитания"
- "Очень обидно, что девушки постят такие фото"
- "Странно и нелепо"
- "До мамы Оли ей далеко по всем параметрам"
- "Ты позволяешь осквернять твою репутацию"
- "Мы увидели, чем занимаются оккупанты и ты в свободное время"
- "Это случайно не слишком?"
- "Это очень вульгарно. И это не хайп. Куда смотрит отец?"
Напомним, ранее Маша Полякова рассказала о неприятном инциденте в Великобритании. По ее словам, ее однокурснице нужны были лекарства для лечения. Маша согласилась сходить в аптеку, но ей не продали лекарства из-за отсутствия рецепта.