Инцидент произошел во время выступления артиста в Австралии.

Проукраинский активист выбежал на сцену во время концерта известного канадского певца The Weeknd, который состоялся на днях в Мельбурне, Австралия. Мужчина поделился кадрами с выступления звезды и рассказал, как ему удалось попасть на сцену.

Стало известно, что неизвестный, который на несколько секунд прервал выступление The Weeknd, это блогер Джонсон Вен. Присутствующие на концерте сняли его поступок, а сам мужчина распространил видео в своем Instagram.

Джонсону, чтобы попасть к исполнителю, нужно было вылезти на 1,5-метровую сцену и быстро добежать до певца, пока его не остановила охрана, что он и сделал. Вену удалось добежать к The Weeknd и на несколько секунд прервать его выступление, но после этого его все же вывел охранник. Мужчина был одет в красную футболку с украинским флагом и надписью "Free Ukraine", что в переводе означает "Свободная Украина".

Заметно, что знаменитость был шокирован поступком поклонника, однако он не оттолкнул активиста, а даже обнял его, а уже после этого его забрала охрана.

"Я выбежал на сцену, чтобы обнять Эйбеля (настоящее имя The Weeknd - УНИАН) и сказал ему: "Позволь мне остаться на сцене с тобой", - написал под видео блогер.

Оказалось, что Джонсон известен в Австралии своими скандальными выходками. Он уже появлялся на финале Олимпийских игр 2024 в Париже и на финале Чемпионата мира по футболу 2023, где пытался привлечь к себе внимание и прервать события.

Напомним, ранее The Weeknd выпустили "горячий" клип по мотивам "Идола". В видео показаны откровенные сцены из скандального сериала.

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