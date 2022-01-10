Илья Глинников признался, что эта поездка надолго ему запомнится.

Российский актер и телеведущий Илья Глинников, который в разгар беспорядков в Казахстане перестал выходить на связь, впервые поделился впечатлениями от своей "незабываемой" поездки.

"Слава Богу, долетели. У нас радость была, что нас в Оренбург привезут, а то, что мы прилетели в Москву, – это чудо", – заявил актер, передает 360tv.ru.

Глинников проводил в Казахстане отпуск, и на какое-то время лишился связи с близкими. Известно, что актер в составе группы посетил пик Хрищатого (Йошкар-Ола) на высоте 3950 метров, когда в Казахстане бушевали протесты.

"Когда мы шли на пик Хрищатого, кто-то шел на парламент в Казахстане, – заявил он. – Переживать не пришлось, у нас команда позитивная, все с чувством юмора. Если серьезно смотреть на ситуацию, то смеяться не над чем, а так довольно-таки все легко, супер".

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Как пишет m24.ru, актер был среди ста туристов из Казахстана, которых в Москву доставил первый самолет ВКС России. Борт приземлился на аэродром "Чкаловский".

Ранее сообщалось, что Глинников прибыл в Казахстан 2 января, чтобы отправиться в горы. Там он пробыл до 7 января. Именно в тот день он последний раз говорил с родственниками и пропал.

9 января стало известно, что Глинников нашелся. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что актер цел и невредим.

Илья Глинников: что известно об актере

Российский актер театра, кино и телевидения, телеведущий. Наиболее известен по роли Глеба Романенко в телесериале "Интерны".

Родился 19 сентября 1984 года в российском городе Новомосковск, расположенном в Тульской области. Актер не женат.

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