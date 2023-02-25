Пропагандист не может слышать людей и общается при помощи специального приложения.

Российский пропагандист Борис Корчевников, который открыто поддерживает полномасштабную войну против Украины и прославляет оккупантов, окончательно оглох. Больной путинист уже не может этого скрывать.

Скандальная актриса Яна Поплавская опубликовала видео с Корчевниковым и раскрыла его секрет. Как оказалось, пропагандист совсем плох. Однако он все равно отправился на "фестиваль", который вчера устроили в РФ, посвятив его годовщине полномасштабной войны против Украины.

Корчевников совсем не слышит людей. Он может общаться с ними только благодаря своему телефону. Собеседник произносит слова, а приложение транслирует их текстом.

Видео дня

Сам Корчевников очень плохо говорит. Не слыша себя, он пытается произносить слова и продолжает расхваливать путинский режим.

Пропагандист даже вышел на сцену так называемого "фестиваля". Оттуда оглохший путинист заявил, что на Донбассе особенно сильно ощущается "присутствие бога". Корчевников уже давно ударился в религию и пытается убедить россиян в том, то вера российским попам является правильной.

Борис Корчевников - что известно о пропагандисте

Ранее Корчевников был актером. Он прославился ролью Ильи Синицына в сериале "Кадеты". После этого он не получал значимых ролей, а затем ударился в веру и стал вести шоу "Судьба человека" на российском телеканале.

Несколько лет назад Корчевникову удалили опухоль в мозге. На фоне этого у него начала развиваться тугоухость.

Он также снимался вместе с предательницей Оксаной Марченко. Вместе они ездили по храмам. Корчевников открыто поддерживает путинский режим и полномасштабную войну против Украины. Он хвалит оккупантов и распространяет фейки роспропаганды. Осень прошлого года он даже разрыдался в эфире из-за уклонения россиян от мобилизации.

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