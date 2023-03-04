Российский продюсер и путинист возмущен тем, как Валерий Меладзе мог поддержать Украину. Речь идет о том, что музыкант во время одного из своих выступлений ответил "Героям Слава!" на фразу "Слава Украине!" от гостя.

Скандал с Валерием Меладзе, который на одном из своих концертов ответил "Героям Слава!" на фразу "Слава Украине!" от гостя, не утихает до сих пор. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин сказал, что возмущен такой позицией Валерия. Он якобы считает, что в сложившейся ситуации может быть только одна позиция - это поддержка диктатора Путина и его кровожадной войны. Об этом пишут росСМИ.

В комментарии прессе Пригожин сказал, что после такого поступка Валерия Меладзе вопрос с ним уже почти решен. Что именно знаменитость имел в виду - не уточняется.

"Все заявления, которые делает Валера, - это его выбор. Я к нему с большим уважением отношусь и больше вам скажу: и я, и представители "Русской медиагруппы", и даже очень высокопоставленные люди почти уже решили вопрос Меладзе. Только вот он последним своим вот этим росчерком все перечеркнул. Это значит и отношение к нам такое? Мы же его любим. Мы же за него ходим. Мы же за него просили... Это не позиция, это глупость. В этих условиях должна быть одна позиция, другой позиции не может быть", - сказал Пригожин.

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Скандал с Валерием Меладзе: детали

Как известно из открытых источников, инцидент с Валерием Меладзе произошел на корпоративе в Дубае, где он выступал. Один из гостей сказал, что записывал видео для своей жены, и попросил артиста передать ей привет. Затем мужчина сказал: "Слава Украине, браток!". На это Валерий ответил "Героям Слава!" и поднял рюмку.

Однако после того, как видео появилось в сети, артист уже не был таким уверенным в своей позиции - он робко оправдался, сказав, что воюют между собой два его "горячо любимых народа". В РФ после такого музыканту быстро нашли замену.

Напомним, Анатолич поставил на место Меладзе после жалких оправданий.

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