По словам Путинцева, Зеленский - артист по призванию.

Украинский музыкальный продюсер Денис Путинцев расказал, кого считает самым популярным и достойным артистом в Украине.

В комментарии УНИАН он сказал, что лучшим артистом может быть тот, кто артист по призванию. А это, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский, который ранее был одной из главных фигур в шоу-бизнесе.

"Мне кажется, что артистические способности, менеджерский опыт в entertainment Зеленского сыграли в какой-то момент в "плюс" энергии Украины на старте, в начале этой войны. Это был переломный момент, когда эмоция должна была победить силу. И это случилось. Зеленский этому помог, потому что он - артист", - сказал Путинцев.

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Продюсер добавил, что Владимир Александрович - энергетически сильный человек. Поэтому именно его он считает главным артистом.

"Он - звезда на мировой арене. Мне очень хочется, чтобы аплодисменты, которыми его встречают, еще очень долго длились. Потому что это аплодисменты не только ему, но и нашей стране. И мне очень хочется, чтобы его выступления максимально играли в сторону правильных эмоций для наших западных партнеров, чтобы в ближайшее время мы решили глобальные вопросы по этой войне", - подытожил Путинцев.

Напомним, ранее продюсер Денис Путинцев поставил точку в карьере Олега Винника.

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