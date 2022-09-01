Ирина Горовая рассказала, что в Украине работает институт репутации.

После полномасштабного вторжения России в Украину некоторые артисты, годами работавшие в стране-агрессоре, изменили мнение о построении карьеры и пытаются вернуть снова своего зрителя в Украине.

К примеру, Светлана Лобода. Первые месяцы войны она усердно молчала, а позже вспомнила, что она родом из уничтоженного оккупантами Ирпеня. Только спустя какое-то время она заговорила о войне и заявила, что помогает украинской армии.

Но сможет ли украинское общество простить певице такой поступок? На этот вопрос ответила продюсер Ирина Горовая в интервью "МУЗВАР".

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"Сейчас такое время, когда ты не можешь делать неоднозначные решения и когда ты должен думать о чем и как говоришь. И надо выбрать: кто ты и где ты… У нас народ сегодня может сказать "ты плохой", а если ты делаешь много правильных дел – он может простить. Институт репутации работает, местами даже больше, чем хотелось бы..." - сказала Горовая.

Напомним, ранее Горовая прокомментировала новый репертуар Дорофеевой и ответила, проходит ли эра Потапа как продюсера.

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