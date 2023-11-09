Недавно Кирилл Тимошенко в грубой форме обратился к полякам.

На лидера украинской рок-группы "Пошлая Молли" Кирилла Тимошенко, которого знают как "Бледного", подали заявление в польскую прокуратуру. Истцом стал украинский журналист, автор блога "украинец в Польше" Игорь Кравец.

Об этом стало известно со страницы портного на платформе X (Twitter). Заявление стало реакцией на недавний скандал с участием артиста, который призвал поляков разговаривать по-русски. Шутку Кирилла ни украинцы, ни поляки не оценили.

Игорь Кравец считает мнение певца пренебрежительным и видит в нем подстрекательство к совершению преступления.

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Известно, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Кирилл Бледный сменил место жительства, он переехал из России в Польшу.

"Надеюсь, что в ближайшее время он будет допрошен и услышит обвинения от прокурора", – добавил журналист и добавил фото заявления, которое он подал в прокуратуру.

Напомним, что в Потльще отменили все концерты группы "Пошлая Молли" из-за агрессивных высказываний в адрес поляков и призывов изучать русский язык.

Солист украинской группы "Пошлая Молли" Кирилл Тимошенко высказался о том, что его "бесит" польский язык. Он посоветовал полякам общаться не на родном языке, а на русском. Более того, он предложил Польше "вернуться" в состав Российской империи.

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