Блогер призывает украинцев приспосабливаться к экстренным отключениям, так как это может продлиться еще долго.

Известный украинский блогер родом из Мариуполя Алексей Дурнев высказал свое мнение касательно экстренных отключений света. Проблемы с подачей электроэнергии появились у украинцев на фоне массированных ракетных обстрелов со стороны РФ. После бомбежки 15 ноября они только усугубились. Вот что в своем блоге написал Дурнев:

"Уважаемые, вы сильнее этого проблемного настоящего. Знаю, это ощущение опустошения и злобы возникает, когда ты только наколотил тесто для блинов, сел работать за ноутбуком или вошел в душ, а тут отключения света, воды и связи не по графику".

Дурнев добавил, что эти проблемы не должны нас сломать.

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"Никакие отключения не сломают нас. Ни за что и никогда. Такой новый уровень нашего сопротивления демонстрирует уверенность в простом тезисе: поглощение тьмой – это не об отсутствии света, а о согласии со злом. Отключение света легче пережить, если вы будете готовы к ним", - сказал Алексей и дал пару советов о том, чем стоит запасаться на ближайшее время. Он посоветовал купить лампу на батарейках, предварительно делать чай в термосе и больше двигаться.

Напомним, Алексей Дурнев ответил, почему отказался от участия в шоу "Холостяк". Он отметил, что ему предложили слишком маленькую сумму, за которую нужно было очень много работать.

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