Он отметил, что ему предложили слишком маленькую сумму, за которую нужно было очень много работать.

Известный украинский блогерер Алексей Дурнев, который после полномасштабного вторжения перешел на украинский язык и начал активно поддерживать страну на информационном фронте, ответил, почему отказался от предложения принять участие в шоу "Холостяк". Подробнее свою позицию он объяснил в интервью "Главкому".

"Продюсеры сказали, что на площадке нужно провести минимум 50 съемочных дней. Один раз в 10 дней – выходной. Мой коммерческий директор посчитал, сколько мы за это время не сделаем своего контента, сколько заработаем от моего участия в "Холостяке", и мы решили отказаться от предложения. Мне предложили вчетверо меньшую сумму, чем мы хотели", – сказал Алексей Дурнев.

Также он ответил есть ли у него в сердце сейчас кто-то. Как пояснил Дурнев, сейчас его сердце свободно.

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"Недавно была девушка, сейчас никого нет, ни с кем не встречаюсь. Я не люблю об этом рассказывать", - добавил Алексей.

Напомним, Алексей Дурнев признался, как наказал бы Путина за войну против Украины.

Также УНИАН писал, что Алексей Дурнев назвал Джигана и Тодоренко тупыми.

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