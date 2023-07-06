Известно, что Фреймут находится за границей.

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула честно признался, общается ли он с экс-коллегой по шоу "Хто зверху?" Ольгой Фреймут.

Они вместе вели шоу первых два сезона, однако потом Фреймут заменила Екатерина Варнава, а впоследствии и на ее место пришла Леся Никитюк. Однако несмотря на такую смену соведущих Притулы, ему все же приписывали роман с Фреймут.

Известно, что волонтер женат, у него трое детей. Но даже это не повлияло на мнение поклонников. Так общается ли Притула с Фреймут?

В интервью для "Украинской правды" он сказал, что не поддерживает связь с экс-коллегой.

"Нет никаких контактов, нет никакого общения", - сказал Сергей.

Он добавил, что изредка видится с Александром Педаном. Они оба сейчас заняты волонтерством.

Стоит отметить, что недавно Притула сообщил, что больше не вернется к развлекательным шоу. Поэтому его место в шоу "Хто зверху?" занял Богдан Шелудяк.

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