Принц Уильям признался, что его дети капризничают из-за еды

Принц Уильям в онлайн-конференции с руководителем благотворительного проекта PEEK, который предоставляет бесплатные обеды семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса, признался, что его дети часто привередничают в еде.

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Как сообщает focus.ua со ссылкой на Hello!, маленькие принцы Джордж, 6 лет, Луи, 2 года и принцесса Шарлотта, 5 лет, всем кулинарным изыскам предпочитают макароны с сыром, а принцесса еще очень любит оливки.

Сейчас семейство герцогов Кембриджских находится на самоизоляции в их имении в Норфолке. И после того, как шеф-повар благотворительного проекта Чарли Фаррали отметил, что их проект помогает снять с родителей часть обязанностей по обеспечению семьи обедом, он отметил, что самое трудное — это время обеда.

Принц Уильям в ответ рассмеялся и подтвердил его слова. Ведь он, как отец трех маленьких детей, знает, как они иногда могут капризничать. "Это зависит от того, что на столе. Если родители ставят на стол что-то, что дети любят, обед проходит очень хорошо. Но если вы даете что-то, чего они не хотят, это совсем другое дело", - признался принц.

Как сообщал УНИАН.Lite, ранее Кейт Миддлтон рассказала, как они с супругом и детьми проводят время на карантине.