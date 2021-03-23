Герцог Сассекский признался, что "хочет повлиять на жизни людей".

Британский принц и герцог Сассекский Гарри получил должность в руководстве американского стартапа BetterUp, который занимается коучингом и улучшением психического здоровья людей.

Читайте такжеМеган Маркл рассказала о тайном венчании с принцем ГарриОб этом сообщает The Wall Street Journal.

«Я хочу повлиять на жизни людей. Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личного развития, большей осознанности и улучшения жизни во всех отношениях», - отметил принц Гарри.

На данный момент известно, что герцог будет разрабатывать продуктовую стратегию проекта, заниматься благотворительностью и выступать с лекциями о психическом здоровье.

Британский принц признался, что сам пользовался приложением BetterUp, а переговоры о работе начались прошлой осенью после знакомства с гендиректором компании Алекси Робишо.

Принц Гарри и Меган Маркл: переезд в Америку

В январе 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от статуса королевской семьи.

После этого пара переехала сначала в Канаду, а затем в Калифорнию.

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Автор: Катерина Шварц