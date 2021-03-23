Британский принц и герцог Сассекский Гарри получил должность в руководстве американского стартапа BetterUp, который занимается коучингом и улучшением психического здоровья людей.
Читайте такжеМеган Маркл рассказала о тайном венчании с принцем ГарриОб этом сообщает The Wall Street Journal.
«Я хочу повлиять на жизни людей. Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личного развития, большей осознанности и улучшения жизни во всех отношениях», - отметил принц Гарри.
На данный момент известно, что герцог будет разрабатывать продуктовую стратегию проекта, заниматься благотворительностью и выступать с лекциями о психическом здоровье.
Британский принц признался, что сам пользовался приложением BetterUp, а переговоры о работе начались прошлой осенью после знакомства с гендиректором компании Алекси Робишо.
Принц Гарри и Меган Маркл: переезд в Америку
В январе 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от статуса королевской семьи.
После этого пара переехала сначала в Канаду, а затем в Калифорнию.
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