Компания, которая специализируется на подарках Find Me A Gift, проанализировала количество поисковых запросов в интернете о свадебных платьях знаменитостей.

Свадебное платье Меган Маркл от Givenchy, в котором она выходила замуж в 2018 году за принца Гарри, было признано самым популярным свадебным нарядом десятилетия.

Напомним, Меган и Гарри поженились 19 мая 2018 года. Платье создала дизайнер модного дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер.

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Компания, которая специализируется на подарках Find Me A Gift, проанализировала количество поисковых запросов в интернете о свадебных платьях знаменитостей. Учитывая пышность церемоний королевских свадеб, не удивительно, что герцогиня Сассекська и герцогиня Кембриджская заняли первые два места в рейтинге, запросы на их свадебные образы составляют 21 900 и 21 500 соответственно в среднем за месяц в Великобритании, передает ТСН со ссылкой на Tatler.

Создавая наряд для Меган Маркл, Клэр Уэйт Келлер руководствовалась двумя принципами - чистота и простота. А еще нельзя было забыть о природе и 53 цвета стран Содружества, которые привнесли в церемонию изящество, объединив и историю Givenchy, и историю королевства, чтобы показать классическую красоту. Это было именно то, чего хотела добиться невеста.

Свадебное платье Кейт Миддлтон заняло второе место в рейтинге. На свадьбе 29 апреля 2011 года она появилась в кружевном платье от дизайнера модного дома Alexander McQueen Сары Бертон.

Ее платье было цвета слоновой кости, созданное из атласа и кружева, по настоянию Кэтрин на шелке не было никаких украшений, кроме цветов и трилистников из кружева. Этот узор был выложен сначала на бумаге, потом его отправили в Королевскую школу рукоделия во дворце Хэмптон-Корт в графстве Суррей, где кружево сделали из атласных тканей. У платья был длинный шлейф 2,7 м.

В списке рейтинга также значатся еще несколько свадебных платьев знаменитостей. Наряд Хейли Болдуин, которая вышла замуж за Джастина Бибера 30 сентября 2019 года. Невеста была в кружевном силуэтном платье с длинными рукавами и открытыми плечами, которое для нее создала Вирджила Абло, художественная руководительница Off-White и Louis Vuitton Menswear. Платье невесты получило 5 800 запросов в месяц.

А певица Ариана Гранде заняла четвертое место в рейтинге с 2400 запросами в месяц после того, как в начале этого года появилась в наряде от Vera Wang Haute Couture на своей свадьбе с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. На невесте было лаконичное белое приталенное платье в стиле ампир без бретелек и с открытой спиной, изготовленное по индивидуальному заказу.

Пятое место в рейтинге заняла Элли Голдинг. 1600 раз искали ее свадебный образ в сети. Певица вышла замуж за артдилера Каспара Джоплинга в сентябре 2019 года. На ней было белое платье, расшитое жемчугом, от Chloe. Наряд был довольно скромным, с объемной юбкой, шлейфом и фатой.

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Автор: Ирина Погорелая