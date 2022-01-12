Сообщается, что герцогу Сассекскому было крайне неприятно смотреть фильм.

Британский принц Гарри не хочет посещать церемонию вручения премии "Оскар" из-за фильма о его матери "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", тогда как его супруга Меган Маркл хотела бы туда попасть.

О разногласиях в королевской семье пишет The Sun.

Отмечается, что Гарри боится возможной встречи с актрисой Кристен Стюарт, которая сыграла в киноленте его мать. Именно Стюарт называют одной из фавориток на премию за лучшую женскую роль.

Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл впервые показали лицо дочери Лилибет (фото)По информации таблоида, герцогу Сассекскому было крайне неприятно смотреть фильм, и он бы хотел избежать встречи с актрисой, так как не знает, как себя поведет.

"Гарри хотел бы пропустить "Оскар", поскольку по-прежнему переживает из-за потери матери. Однако Меган отчаянно хочет вернуться в Голливуд", – рассказал инсайдер.

Ранее сообщалось, что принц Гарри мечтает, чтобы его "умоляли" вернуться в королевскую семью.

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