Победителем стал музыкант Тарас Тополя.

Солист украинской группы "антитела" Тарас Тополя, который вместе с певицей Alyosha воспитывает троих детей, стал одним из победителей ежегодной премии "Папа года". Тополю признали лучшим в номинации "Папа в шоу-бизнесе".

Фото солиста с наградой появилось на Instagram-странице группы.

"Пример для всех отцов Украины! Гордимся!" – отметили коллеги Тополи.

Сам же он во время церемонии вручения премии выразил слова признательности своей супруге:

Читайте такжеAlyosha и Тарас Тополя поделились семейными снимками"Я, как человек, который пропагандирует партнерские отношения, первое, что хочу сказать: Я, как отец, не могу полноценно утвердиться без своей любимой жены, которая сегодня здесь в зале. То есть, "Папа года" здесь и "Мама года". Она также гастролирующий артист, и также меня понимает, как и я ее".

Стоит отметить, что среди других победителей значатся актер Станислав Боклан, он получил награду "Grand-тато", а детский писатель Александр Дерманский победил в номинации "Папа діяч культуры".

Как известно, Тарас Тополя и Alyosha недавно отметили годовщину отношений, пара вместе уже 11 лет, восемь из которых они провели в браке.

Супруги растят троих детей – сыновей Романа и Марка, а также маленькую дочку Марию.

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Автор: Катерина Шварц