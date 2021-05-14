Клип появился в сети 13 мая.

Украинская певица ALYOSHA выпустила клип на песню "Лебеди".

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"Люди часто являются черными воронами - эгоистами в мыслях и поступках. Однако любовь перерождает тех же людей на белых лебедей, они становятся милосердными и доброжелательными. В этом мы все одинаковые, потому что у каждого из нас есть возможность развиваться духовно, а не быть в плену удовольствий своего тела", - говорится в описании к видео.

Поклонники засыпали певицу комплиментами. Более того, большинство фанатов считают, что у ALYOSHA все песни потрясающие.

"Это что-то невероятное", "Бомбическая песня и классный клип", "Спасибо за качественную украинскую музыку", "Замок, атмосфера эпохи средних веков, актеры, костюмы и песня - все классно", - написали фаны в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич