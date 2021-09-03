Звезды отпраздновали годовщину отношений.

Звездная пара украинских артистов Alyosha и Тарас Тополя поделились романтическими снимками в сети.

Фото они разместили на своих страницах в Instagram.

2 сентября Тополя с Alyosha отметили 11-ю годовщину своих отношений.

"Теперь уже наша 11 осень вместе. Люблю!" – написал Тополя в подписи к снимкам.

"Каким счастливым был бы мир, если бы каждый в нем встретил свою любовь", – отметила Alyosha.

Читайте такжеAlyosha впервые рассказала о том, что ее пытались изнасиловатьНа нескольких фото звезды позируют в белых нарядах на вершине горы. Они или обнимаются, или смотрят в глаза друг другу.

"Сладенькие", "Красивые", "Тепла вашему дому", "Искренне поздравляю вас. Вы очаровательная и прекрасная пара, просто невероятные. Счастья вам и безграничной любви", "Вы с женой крутые, лучшая пара украинского шоу-бизнеса, счастья вам", – отреагировали поклонники в комментариях под фото.

Как известно, Тарас Тополя и Alyosha в браке восемь лет. Они растят троих детей – сыновей Романа и Марка, а также маленькую дочку Марию.

Автор: Катерина Шварц