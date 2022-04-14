Оккупанты лишили дома тысячи украинцев.

Уже полтора месяца российские оккупанты беспощадно обстреливают жилые массивы. Они наносят авиаудары не только по инфраструктуре, но и по частным секторам, где живут люди. Они лишили дома тысячи украинцев, среди которых есть и знаменитости.

Игорь Кондратюк

Оккупанты сделали "подарок" Игорю Кондратюку на 60-летие. В результате обстрела его дом был поврежден. Позже продюсер показал снаряд "Града", который остался во дворе его дома. К счастью, в момент обстрела в доме никого не было. Кондратюк успех вывезти свою семью из "горячей точки".

Назар Грабар

Танцор Назар Грабар рассказал, как оккупанты лишили его дома в Буче.

"У меня больше нет дома. В моем доме была база русских солдат, конкретно в моей квартире. Все вынесли. Но это не самое страшное. Вокруг жилкомплекса лежат тела молодых людей, таких как я возрастом, связанные и расстрелянные", - сказал Назар, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

Валерий Харчишин

Артист Валерий Харчишин ранее показало полностью уничтоженный дом под Гостомелем. По его словам, он вкладывал все свои деньги в строительство этого дома. Там же выросли и его дети. А российские оккупанты пришли на нашу территорию и все уничтожили.

Анна Панова

Телеведущая Анна Панова сообщила о том, что в ее дом прилетел вражеский снаряд. Ее супруг построил дачу под Киевом, но оккупанты ее уничтожили. При этом Панова не теряет оптимизма и уверяет, что муж все отстроит.

Вика Смеюха

Певица Вика Смеюха также рассказала о том, что оккупанты попали в ее дом. Но самое страшное, что в тот момент в доме находились ее родители.

"Бомба попала на кухню, пробила потолок и пол. Вот такая у нас война с Россией. Теперь у нас нет дома", - написала Смеюха.

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