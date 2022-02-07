Владимир Дантес предположил, что в прошлой жизни был "божеством".

Украинский певец, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес ответил на вопрос о том, кем он был в "прошлой жизни".

Об этом идет речь в InstaStories на странице артиста.

Подписчики спросили его, верит ли он в перерождение, а также уточнили, кем ли он был в прошлой жизни, если это реально. Ответил Дантес достаточно оригинально и, вероятно, с юмором.

"Я думаю, что я был каким-то божеством, которому поклонялись, царем или проституткой", - ответил он, поставив в конце предложения смайлик.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала утреннее фото с обнаженным Дантесом.

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