Совсем скоро украинская защитница во второй раз станет мамой.

Украинская военнослужащая Евгения Эмеральд сейчас на последнем месяце беременности. Она активно ведет свой Instagram-блог, рассказывая о себе и своей жизни. Сейчас женщина сообщила, что ее муж-военный Евгений Стипанюк взял отпуск на несколько дней, ведь он хочет быть рядом с супругой во время родов.

"У меня муж официально в семейном отпуске. Приехал, чтобы мусор вынести, помочь в домашних делах. Пусть не расслабляется", - в шутку сказала Эмеральд.

Недавно на несколько дней она пропала из соцсетей, поэтому подписчики подумали, что она уже родила. Однако Евгения опровергла эти слухи, но уточнила, что день родов все ближе и ближе.

Видео дня

Кто такая Евгения Эмеральд

Евгения Эмеральд - украинская защитница и снайпер, известная под псевдонимом "Жанна д'Арк". После начала полномасштабного вторжения она закрыла свой ювелирный бизнес и отправилась на фронт, где познакомилась с будущем мужем Евгением Стипанюком.

В конце лета прошлого года Евгения узнала, что ждет ребенка. Осенью она вышла замуж и из-за своего положения была вынуждена покинуть позиции.

Также УНИАН писал, что Евгения Эмеральд впервые показала маму.

Вас также могут заинтересовать новости: