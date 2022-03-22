Теперь название группы будет звучать как "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Украинская группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" принял решение изменить название, ведь в ее написании он использовал латинскую букву Z.

Такое изменение музыканты решили сделать из-за того, что российские оккупанты выбрали эту букву в качестве свастики для своих войск в войне против Украины.

Теперь название группы будет звучать как "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", говорится в сообщении группы в Instagram.

"Было красиво, но стало еще лучше! Причина всем понятна. Мы не хотим каким-либо образом ассоциироваться с теми, кто уничтожает нашу страну и наших людей", - сказано в заявлении группы.

Напомним группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" была создана в 1999 году в городе Мукачево. Первоначально название группы было Without Limits. В 2007 году группа сменила название на "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".