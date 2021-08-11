По словам представительницы МакSим, певица сможет вернуться на сцену как минимум через год, из чего следует, что она не собирается прекращать свою звездную карьеру.

Концертов и новых песен певицы МакSим (Марины Абросимовой) не будет как минимум год, сообщил представитель артистки. Из этого следует, что певица пока не собирается забрасывать свою звездную карьеру.

Об этом сообщают РИА Новости.

По словам ее представителя, певица все еще слаба после месяца, проведенного в искусственной коме. И сейчас ее ждет долгая восстановительная терапия.

"Марина никуда не может ходить физически, она очень слабая, сама ходит еле-еле с очень сильными головокружениями. Концертов, новых песен не будет как минимум год - врачи строго запретили даже заниматься спортом. У нее очень слабые легкие, будет долгая терапия. Да и к тому же физически ей нужно восстановиться, после 1,5 месяца комы она не готова к публичному вниманию", - сказала собеседница агентства.

Напомним, на днях стало известно, что МакSим переводят из реанимации в обычную палату.

Читайте такжеМакЅим впервые после комы обратилась к поклонникам и опубликовала фото с детьми

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Григорий Бондарь