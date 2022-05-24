Артист сказал, что девушка находится рядом с ним.

Участник группы MOZGI Алексей Завгородний, который прославился под псевдонимом Позитив, ответил на вопрос об отношениях с хореографом Юлией Сахневич.

Музыкант сказал, что Юля сейчас находится рядом с ним, однако раскрывать какие-либо более детальные подробности их взаимоотношений - не время. Такое признание артист сделал в эфире одного из своих интервью.

"Между нами точно… Мы очень хорошо дружим, и она сейчас находится рядом. Даже акция "Дети – детям" проходит при ее поддержке - она многое придумала и помогла, за что я ей очень благодарен. Мы действительно видимся, мы рядом, но кроме этого я ничего не скажу. Думаю, что не время", - сказал Позитив.

Напомним, Позитив пожаловался на отсутствие заработка. Артист, как и его коллеги, сейчас выступает только на благотворительных мероприятиях.

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