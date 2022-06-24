Артист переехал жить в студию звукозаписи.

Украинский артист Алексей Завгородний (Позитив) сообщил, что переехал из киевской квартиры в студию звукозаписи. Такое решение он принял из-за того, что сейчас ему материально невыгодно арендовать жилье в столице.

Так, из-за войны в Украине многие артисты лишились заработка. Большую часть дохода им приносили корпоративы, но ездить по Европе с концертами они сейчас не могут по понятным причинам.

"Я отказался от квартиры, которую я снимал, потому что материально очень сложно. История моя очень изменилась сейчас, сейчас артисты в затруднительном положении, все артисты. Я бы не сказал, что роялти такие, как деньги с концертов, корпоративов. Все-таки на первом плане у всех артистов корпоративы. Но я думаю, что мы это можем пережить", – рассказал Позитив в интервью "МУЗВАР".

Напомним, ранее Позитив объяснил свои поцелуи с Дорофеевой на фото.

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