Известная певица Гвен Стефани и певец Блейк Шелтон связали себя узами брака 3 июля 2021 года.
Для свадьбы Гвен выбрала два платья от американского дизайнера Веры Вонг. На церемонию она надела платье с глубоким декольте в виде сердца и длинным подолом и белую фату, на которой были вышиты их с Шелтоном имена, а также имена детей Гвен.
На само празднование Стефани надела мини-платье и ботильоны на высоком каблуке. Праздник проходил на ранчо Шелтона.
Стоит отметить, что пара вместе уже шесть лет. При этом для Гвен это второй брак (от первого брака у нее трое детей), а для Шелтона - третий.
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