Злата Митчелл давно ведет свой блог, куда публикует личные фото.

Дочь экс-"ревизора" Ольги Фреймут Злата Митчелл публикует в своем блоге личные фото, сделанные во время прогулок, вечеринок, встреч с друзьями. Девочка не очень активно ведет свой профиль - лишь изредка выкладывает снимки с лаконичными подписями.

Сейчас Митчелл поделилась воспоминаниями из поездки в Великобританию и Финляндию в начале июня.

"Просто хочу оставить это здесь как часть моего летнего альбома", - кратко прокомментировала Злата.

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На фотографиях дочь известной телеведущей позировала в откровенной кофточке с открытыми плечами, которая тесно обтягивала ее формы. Злата распустила и небрежно уложила волосы на плечи. Look она дополнила круглыми золотыми сережками.

Чем занимается Злата Митчелл

Дочь Ольги Фреймут последние несколько лет живет в Калифорнии, где учится и работает. Она занимается съемкой и танцами, а в свободное время путешествует.

Следует отметить, что девочка довольно рано стала самостоятельной - еще до того, как она переехала в Калифорнию, по словам самой Ольги Фреймут, Злата жила в отдельной квартире в Киеве.

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