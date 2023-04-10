Певица рассказала, что уже несколько месяцев борется с недугом.

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками печальной новостью - из-за болезни она потеряла слух. Как рассказала знаменитость в Instagram, она серьезно переболела, после чего у нее начались осложнения.

"Я очень сильно переболела, и осложнения уже два месяца. Самое главное для музыканта – слух. Но, к сожалению, ничего не меняется… Впервые ходила на "кукушку" (промывание носовой полости, – УНИАН). Это просто ужас! Но слух не возвращается…" - призналась Приходько.

Певица сама не знает, какая именно болезнь спровоцировала такое ее состояние. При этом она пыталась лечиться традиционными средствами, но ни одни препараты ей не помогли. Поэтому она решила даже прибегнуть к народной медицине.

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"Народная медицина. Куда же без нее. Дексамитазон и все возможные лекарства в течение двух месяцев не дают ничего! Главное, на корону сдавала три раза, и это не она! Какая-то ярая болезнь меня догнала", - добавила Приходько.

Напомним, ранее о серьезной болезни сообщила Настя Каменских. У певицы обнаружили новообразование в легких, из-за которого она могла потерять голос.

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