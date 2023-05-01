В 2022 году Борис перенес очередную операцию на голове.

Борис Корчевников - российский пропагандист, который поддержал кровавую войну в Украине. Несколько лет назад зрители заметили, что у мужчины появились какие-то проблемы со здоровьем: он стал медленно говорить, делать большие паузы между словами, а когда он слушал чью-то речь, было видно, насколько он напряжен.

Позднее в неофициальных источниках появилась информация о том, что у Корчевникова якобы онкология. Сейчас росСМИ сообщили, что лечение и тяжелая операция, которую пропагандист перенес в прошлом году, не дали желаемого результата.

На фоне болезни у телеведущего изменилась мимика, а также ухудшилась речь - теперь каждое слово дается ему очень тяжело. Более того, чтобы хоть как-то общаться с окружающим, Борис пользуется специальным прибором, похожим на слуховой аппарат.

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"Борису приходится носить с собой устройство, которое распознает речь собеседника и выводит сказанное им на экран гаджета. Благодаря этому мужчина общается не только с гостями студии своего шоу, но и со знакомыми", - сообщают журналисты.

Кто такой Борис Корчевников

Корчевников - российский телеведущий и актёр. Широкой популярности ему удалось достичь благодаря сериалу "Кадеты", а также программе "Судьба человека".

Корчевников известен тем, что он подыгрывает российской пропаганде. Телеведущий с экранов вещает о том, что Путин - "великий лидер, который пришел спасать Украину". Знаменитость неоднократно бывал на временно оккупированных территориях, поддерживая захватчиков и убийц.

Ранее УНИАН писал, что пропагандист Борис Корчевников собрался в Киев.

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