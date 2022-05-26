Рэпер отреагировал на заявление главы Чеченской Республики о том, что они могут "взять Польшу за 6 секунд".

Украинский рэпер и продюсер Потап посмеялся над лидером чеченцев Рамзаном Кадыровым. У себя в Instagram-блоге артист выложил часть его видеообращения, где тот говорит, что намеревается захватить Польшу "за 6 секунд". Потап призвал Кадырова не позориться с подобными заявлениями, и припомнил, что три месяца назад они уже собирались захватить Украину за 2 дня.

"Напишу на недоукраинском… Натыкаюсь на комментарии: "Учите польский" и т.д. Да нам учить его даже не надо, у нас один корень с польским и белорусским языками. Да, между Украиной и Польшей во все времена было противостояние, но в момент, когда "раша" напала на нас, они действительно показали, что они – братский народ! Во всем! Приняли, поддержали, помогают всем! Оружием, гуманитаркой и т.д! Поляки нам братья навеки! Не можете взять Украину, хоть не позорьтесь уже рассказами про Польшу", - написал Потап.

В комментариях под публикацией музыканта поклонники посмеялись над высказываниями и говором Кадырова.

Напомним, ранее Потап пригрозил артистам-путинистам расправой за поддержку убийств украинцев.

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