Ведущий Юрий Горбунов отметил, что рад видеть Потапа с таким лицом, когда на нем ничего не перекошено.

Украинский рэпер Потап рассказал, как сейчас себя чувствует и какая болезнь подкосила его. Ранее жена Настя Каменских рассказывала о его проблемах со здоровьем.

В эфире "Сніданку з 1+1" артист поделился, что сначала он перенес коронавирус, потом - отит, а затем - синдром Рэмзи-Ханта (паралич лица и нервов), который был у Джастина Бибера.

"Это такая тяжелая штука... Но я смотрел на воюющих ребят и понимал: какой паралич, о чем говорить?" - подчеркнул певец.

Отметим, что Потап вернулся из-за границы, где он находился еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Артист в студии "Сніданку з 1+1" рассказал, что работал за границей - от Польши до Латинской Америки. Его команда выступала и волонтерила на нужды охваченной войной Украины. По его словам, удалось собрать сумму до 100 млн грн.

"Уже пора вернуться, потому что надо поддерживать Украину в культурном плане", - говорит Алексей.

Ранее певица NK дала интервью, в котором рассказала подробнее о причине недуга Потапа. Недавно стало известно, что у него парализовало часть лица. Сам мужчина выехал из Украины еще до 24 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: