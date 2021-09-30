Кроме Насти Каменских, там еще были Даша Астафьева и Вера Брежнева.

Потап признался, что видел свою жену Настю Каменских в списке элитных проституток.

Об этом он рассказал в программе "Позаочі".

"Люди придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а Настя - проститутка из Одессы. Я видел каталог, где были артистки и цены за ночь, типа Даша Астафьева, Настя Каменских и Вера Брежнева", - сообщил Потап.

Певец изучил "расценки" на звезд и позвонил им троим. На новость певицы отреагировали шутливо, мол, они стоят дороже, чем другие.

"Мне знакомый говорит: "Они же еще поют, и можно с ними провести ночь". Вот такая история", - добавил Потап.

Настя Каменских - это украинская певица, которая обрела популярность, выступая в дуэте с Потапом. 10 лет пара завоевывала сердца зрителей, а потом группа распалась. Потап начал более активно заниматься своей группой MOZGI, а Настя ушла в сольное плаванье под псевдонимом NK. Летом 2020 года звезда представила свой первый сольный испаноязычный альбом Eclеctica.

В мае 2019 года Потап и Настя Каменских поженились. Они живут в собственном частном доме под Киевом. По соседству с ними живут Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Автор: Виолетта Орлова